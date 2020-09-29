شرطي أمريكي متهم في قضية بريونا تايلور يدفع ببراءته

دفع بريت هانكيسون، الشرطي الوحيد الذي يواجه اتهامات تتعلق بإطلاق النار المميت على بريونا تيلور، وهي من أصول أفريقية / 26 عاما/ في لويزفيل بولاية كنتاكي في وقت سابق من هذا العام، ببراءته ، بحسب محاميه ستيو ماثيوس.

وتم توجيه الاتهام لهانكيسون بعد أيام من اتهام هيئة محلفين كبرى له بارتكاب ثلاث تهم بـ "التعريض الوحشي للخطر" بسبب إطلاق النار على منزل لجيران تايلور، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل تهمة في حال إدانته.

وقتلت تايلور أثناء مداهمة من جانب الشرطة لمنزلها في آذار/مارس، حيث كانت السلطات تبحث عن رجل لم يكن في الشقة بذلك الوقت.

ولم يتم توجيه اتهامات إلى أي من الشرطيين الثلاثة في القضية في مقتل تايلور تحديدا، وهي حقيقة أطلقت شرارة احتجاجات على مدى عدة ليال في ولاية كنتاكي.

وأصبحت وفاة تايلور نقطة التقاء في نقاش حول العدالة العرقية في الولايات المتحدة تدفع بأن السود مثل تايلور من المرجح أن يلقوا حتفهم على أيدي ضباط الشرطة ، الذين غالبا ما يفلتون من العقاب.