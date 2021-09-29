قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن معدل استهلاك البنزين في مصر خلال عام 2020 بلغ 6.67 مليون طن، لافتًا إلى أن 50% من المواطنين يستهلكون بنزين 92.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن قيمة واردات مصر من البنزين خلال عام 2018 بلغت 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها انخفضت إلى 613 مليون دولار خلال عام 2020.

وأشار إلى أن ورادات البنزين انخفضت بنسبة الثلثين ما بين عامي 2018 و2020، مرجعًا انخفاض الواردات من البنزين والسولار إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشركة المصرية لتكرير البترول عام 2019.

وأوضح رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية، أن مصر استهلكت 12 مليون طن سولار خلال عام 2020، قائلًا إن استهلاك قطاع النقل البري من السولار بلغ 3.5 مليون طن بنسبة 28%.

وذكر أن مصر كانت تستورد سولار بقيمة 4.1 مليار دولار خلال عام 2018، موضحًا أنها استوردت سولار بقيمة 855 مليون دولار خلال عام 2020، أي بنسبة أقل بمقدار ثلاثة أرباع.

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