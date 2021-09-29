قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن البرلمان في مرحلته الجديدة يولي اهتماما كبيرا بقضايا المرأة وتمكينها في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات العربية والتي تتطلب مزيدا من الشراكة في العمل والمساواة بين الجنسين باعتبار المرأة شريكا فعالا في بناء المجتمعات.

جاء ذلك خلال كلمته بالمحاضرة الأولي للدبلومة التطبيقية حول "المهارات الحديثة فى العمل البرلماني للعضوات" التي أطلقها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي وشارك فيها عدد كبير من عضوات المجالس والبرلمانات العربية.

وأكد العسومي، إن البرلمان العربي يعمل على قدم وساق من خلال آليات عمل تدعم قضايا المرأة وتمكينها وقضية التمييز بين الجنسين ، لافتاً إلى أن هناك برنامجا طموحا من أجل دعم ونصرة قضايا المرأة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، سيتمخض عنه نقلة نوعية في تمكين المرأة العربية وذلك بالتزامن مع المرحلة الاستثنائية التي يمر بها البرلمان العربي بفعاليته ونشاطه الملحوظ مع الاتحاد البرلماني الدولي فضلا عن التنسيق المستمر الذي عزز من الأجواء الإيجابية بين المؤسستين.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجنج عن سعادته لمحاضرته بالدبلومة التطبيقية الأولي، والتي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يبذله البرلمان العربي من أجل دعم قضايا المرأة من خلال المبادرات التي يعكف عليها البرلمان العربي، مهنئاً العسومي بإطلاق برنامج الدبلومة التطبيقية الأولي للبرلمانيات العرب ،معتبراً هذه الخطوة علامة فارقة في عمل البرلمان العربي والدفع بالمرأة العربية على طريق التمكين والريادة.

وأكد"شونجنج"، أن الدبلومة التطبيقية تعد فرصة مهمة لتمكين المرأة ليس فقط على الصعيد البرلماني بل وتمكينها في كافة المجالات، معرباً عن اهتمامه الكبير بأهمية الشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي كونهما مؤسستان ممثلتان عن الشعوب ويدفعان لترسيخ الديمقراطية التي تدعم حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين.

وأكدت المشاركات ،في الدبلومة التطبيقية، أهمية تمكين المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كونها شريك في صناعة القرار ،معربين عن تقديرهن للجهد الكبير والملموس من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي.