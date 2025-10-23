باكستان تستخدم مدافع مضادة للضباب الدخاني لمكافحة تلوث الهواء في لاهور

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن السلطات الباكستانية تستخدم للمرة الأولى هذا الشتاء مدافع مضادة للضباب الدخاني في مدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد، في محاولة لمكافحة تلوث الهواء الخطير.

وأوضح ساجد بشير، المتحدث باسم وكالة حماية البيئة في إقليم البنجاب، أن أكثر من 10 أجهزة محمولة على شاحنات ترش رذاذا دقيقا من الماء للمساعدة في تنقيه الهواء من الغبار والجسيمات العالقة .

وأشار بشير إلى أنه قد تم نشر 15 مدفعا مضادا للضباب الدخاني في البداية في مناطق مختلفة من المدينة.

غير أن بشير عزا تفاقم التلوث إلى انبعاثات السيارات، والدخان الصادر عن المصانع، وغبار أعمال البناء، وقيام المزارعين بحرق مخلفات المحاصيل الزراعية.

وقال بشير: "نأمل أن يُسهم استخدام المدافع المضادة للضباب الدخاني في الحد من تلوث الهواء"، محذرا من أن الرياح القادمة عبر الحدود قد تفاقم الأوضاع خلال الأيام المقبلة.

وفي كل شتاء، تغطي سماء لاهور طبقة كثيفة من الضباب الدخاني، مما يضطر السلطات إلى إغلاق المدارس وإجبار ملايين السكان على البقاء في منازلهم. وفي العام الماضي، جربت السلطات استخدام الأمطار الاصطناعية لتبديد الضباب، إلا أن تلك المحاولة لم تحقق سوى أثر محدود.