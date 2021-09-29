زراعة البحيرة: حصر كل التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي مخالفة فورا

وجه المهندس بدر محمد بدر مدير عام مديرية الزراعة بالبحيرة، بحصر كل التعديات على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 حتى تاريخه، وما تم إزالته منها.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برؤساء أقسام حماية الأراضي بمراكز المحافظة بالإنابة عن المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.

ووجه مدير عام الزراعة بحصر كل التعديات على الأراضي الزراعية قبل تاريخ يناير 2011، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة استعدادًا لطلبها، ومخاطبة رؤساء الوحدات المحلية بمعرفة مدير الإدارة الزراعية بالمركز، وكذا مأمور المراكز بوجود تراخٍ في عملية الإزالة كل منهم على حدة، وإرسال صورة من الكتب إلي مديرية الزراعة بالبحيرة "إدارة حماية الأراضي"؛ لتجميعها ومخاطبة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وكذا اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة.

وأكد بدر ضرورة عمل متابعة يومية بمعرفة قسم حماية الأراضي، وقسم المتابعة بالإدارات الزراعية لمحاولة اكتشاف أي مخالفات لم يتخذ ضدها إجراءات، وفي حالة اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورًا وإحالة المتسبب للشؤون القانونية.

ويتم عقد اجتماعات لكل الإدارات الزراعية لمهندسي حماية الأراضي بالجمعيات وتوجيههم إلى ما وجه به رئيس الجمهورية، وحثهم على المرور المتواصل على الزمام، والتأكد من عدم ترك أي مخالفه بدون إجراءات.

كما أشار المهندس محمد تركي مدير حماية الأراضي بالبحيرة، إلى سرعة حصر قائمة أبراج المحمول لكل مركز وتثبيت البيان استعدادًا لطلبة في أي وقت أخر يكون مدون به اسم الشركة، وتاريخ انتهاء عقد الايجار وتاريخ موافقة وزير الزراعة عليه، وحصر كل مصانع الطوب، وبيان عما إذا كانت قائمة وتعمل من عدمه، وتثبيت هذا البيان للعمل به عند اللزوم، والتنسيق التام مع هندسة النيل وبيان المخالفات على جسر نهر النيل سواء بمعرفة الزراعة أو بمعرفة هندسة النيل، حيث إنها من أول أولويات العمل في الفترة القادمة، وكذا مع هندسة الطرق والصرف والري، مع ضرورة وقف عملية التعدي على الأراضي الزراعية بشتى الطرق، وفي حالة التعدي علي الأرض الزراعية يتم الإزالة الفورية بأي طريقة.