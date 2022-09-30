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أردوغان يدلي بدلوه في انهيار الجنيه الاسترليني

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 11:02 م | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 11:02 م

راقب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انخفاض الليرة بنسبة 50% في العام الماضي، لكن ذلك لم يثنه عن الإدلاء بدلوه في انهيار الجنيه الاسترليني.

وأعلن أردوغان في فعالية متلفزة في أنقرة أن "الجنيه (الإسترليني) قد انفجر"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وواجهت رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس انتقادات بالفعل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة موديز للتحليلات المالية ومجموعة من الاقتصاديين الدوليين بعدما أثار برنامجها للتخفيضات الضريبية الضخمة غير الممولة الرعب بين المستثمرين.

ودفع ذلك إلى هبوط العملة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، وجعل هبوطها على مدار الـ12 شهرا الماضية يصل إلى حوالي 19%.

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