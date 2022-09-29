 صحة كردستان العراق: ارتفاع ضحايا القصف الإيراني إلى 13 قتيلا و58 مصابا - بوابة الشروق
الخميس 29 سبتمبر 2022 1:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

صحة كردستان العراق: ارتفاع ضحايا القصف الإيراني إلى 13 قتيلا و58 مصابا

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 1:17 م | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 1:17 م

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، بارتفاع ضحايا القصف الإيراني الذي طال مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية بالإقليم إلى 13 قتيلا و58 جريحا.

وأشارت إحصائيات للوزارة، أوردها تقرير لتلفزيون "العراقية" الرسمي اليوم، إلى أن عددا من المصابين حالتهم خطرة نظرا لشدة الإصابات وهم الآن يخضعون للعلاج.

وأوضح التقرير أن القوات الإيرانية استأنفت اليوم عمليات القصف في منطقة سيدكان في إقليم كردستان.

وذكر أن أكثر من 70 صاروخا إيرانيا سقط أمس الأربعاء على مناطق إقليم كردستان شملت أحياء سكنية ومدارس ورياض أطفال وأراض زراعية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك