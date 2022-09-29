موسيفيني يتهم الإعلام بإذكاء الرعب من إيبولا

اتهم الرئيس الأوغندي الإعلام ببث الخوف غير المبرر من تفشي إيبولا في البلاد.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز للأمة إن التفشي تحت السيطرة في ظل إصابة 24 شخصا بالفيروس، ووفاة خمسة حتى الآن، وإنه يقتصر على ثلاثة أحياء تقع جوار بعضها.

وذكرت صحيفة "أوبزيرفر" الأوغندية أن السلطات المحلية أعلنت رغم ذلك من قبل وفاة 15 شخصا في الأحياء التي تشهد التفشي. لكن موسيفيني، الذي ما زال من بين القادة القلائل الذين يتبعون إجراءات الوقاية من كوفيد- 19 بما في ذلك وضع كمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، قال إن حقيقة أنه هادئ بشأن التفشي علامة كافية على سبب عدم الحاجة لأي ذعر.

وأضاف موسيفيني: "تعلمون أني حساس للغاية، لذا إن كان هناك خطر، سأكون أول من (يفرض عليهم الإغلاق). كنت سأمنعكم من دخول الحانات، لكنني هادئ البال هذه المرة".