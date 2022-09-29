 الكرملين: ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا غدا - بوابة الشروق
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الكرملين: ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا غدا

سارة أحمد
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 12:25 م | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 12:25 م

قال الكرملين، إن عملية ضم 4 أقاليم أوكرانية (دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون) إلى الأراضي الروسية ستتم غدا بعد إعلان نتائج الاستفتاء فيها، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعلنت روسيا، الثلاثاء الماضي، أن النتائج الأولية لخيار الموافقة على الانضمام في المناطق الأوكرانية، حققت تقدما كاسحا.

وقالت وكالة "ريا نفوستي" الروسية إن 98% من سكان دونيتسك وافقوا على الانضمام لروسيا، مشيرة إلى أن 98% من سكان لوجانسك وافقوا على الانضمام لروسيا.

وأضافت الوكالة الروسية: "98% وافقوا على الانضمام لروسيا في زابوريجيا".


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