خارجية السودان تتهم الدعم السريع بارتكاب مجزرة في أم درمان

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بياناً أكدت فيه ارتكاب قوات الدعم السريع، أمس الخميس، "مجزرة بشرية في أم درمان، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية".

وأوردت وكالة أنباء السودان "سونا"، نص البيان الذي صدر من مكتب الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية:

"ارتكبت المليشيا المتمردة أمس مجزرة بشرية في أم درمان، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي ترتكبها، فقد قصفت المليشيا محطة المواصلات العامة بمنطقة الجرافة، شمال أم درمان، بالمدفعية الثقيلة، وفي ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين.

وبلغت الحصيلة الأولية للقصف عشرة قتلي من بينهم أطفال، بينما لا يزال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج وبعضهم إصابته خطيرة مما يرشح عدد الضحايا للارتفاع.

إلى جانب ذلك دمرت المركبات والمحلات التجارية الموجودة مما يعني حرمان عشرات الأسر من مصادر دخلهم.

تأتي الجريمة الجديدة امتداداً للمخطط الشرير للمليشيا الإرهابية الرامي لإخلاء العاصمة من سكانها، بغرض الاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم وتحويل المناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية. وما يعضد ذلك أن المنطقة المستهدفة تخلو من أية أهداف عسكرية، إذ أنها منطقة سكنية تجارية.

في موازاة ذلك تواصلت جرائم الاغتصاب بواسطة المليشيا الإرهابية، حيث تعرضت فتاة بمنطقة الفتيحاب، وسط أم درمان، إلى الاغتصاب من خمسة من أفراد المليشيا أمس.

وفي نفس اليوم اغتصب أفراد من المليشيا متطوعة في مساعدة متضرري الحرب بالخرطوم بحري.

وأعلنت مسئولة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل هذا الأسبوع ارتفاع عدد جرائم الاغتصاب التي تم التبليغ عنها إلى ١٣٦ جريمة في دارفور والعاصمة، ارتكبت جميعها بواسطة أفراد المليشيا الإرهابية، عدا جريمتين من مجموعات النهب التي ترافق المليشيا.

واستمراراً لنهج إستهداف المؤسسات الإنسانية والخدمية العامة، قصفت المليشيا الإرهابية أمس رئاسة مفوضية العمل الإنساني بالخرطوم ودمرت المبنى وما به من سيارات وأجهزة وسجلات.

ومفوضية العمل الإنساني، كما هو معروف، هي المسئولة عن تنسيق وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية في كل أنحاء البلاد.

ولا تزال المليشيا تحتل عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة وتستخدمها مراكز عسكرية.

إن ارتكاب المليشيا لهذه الجرائم الشنيعة في يوم واحد وحيز جغرافي محدود لهو أكبر دليل على الطبيعة الإجرامية الإرهابية لهذه المليشيا، مما يحتم على المجتمع الدولي التعامل معها على ذلك الأساس".

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