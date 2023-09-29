شعبة الخضروات والفاكهة: لولا المشروعات والصوب الزراعية لارتفعت الأسعار بشكل أكبر

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو البصل بالجملة حاليًا ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، وكيلو التجزئة 26 جنيهًا تقريبًا.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الخميس، أن قرار حظر تصدير البصل، لم يُطبق حتى الآن، وفور تطبيقه سيكون هناك إتاحة للمنتج بالأسواق بشكل أكبر، وبالتالي انخفاض سعره، مشددًا على أن المؤشرات داخل أسواق الجملة تنعكس من خلال زيادة المعروض أو انخفاضه.

فيما أرجع أسباب ارتفاع أسعار الطماطم إلى زيادة درجات الحرارة التي أضعفت الإنتاجية، بالإضافة إلى تلف في محاصيل الطماطم بالعروة السابقة، نتيجة الحرارة غير المسبوقة، منوهًا أنه لولا مشروعات الصوب الزراعية في بني سويف والمنيا والفيوم، والتوسعات الأفقة والرأسية لزادت الأسعار الخاصة بالمحاصيل أكثر مما هي عليه الآن.

وأشار إلى ضرورة وجودة منتجات بديلة والتصنيع الزراعي، مثل الخضروات المجمدة والمجففة، واللجوء إلى الصلصة والعصائر والمربى، من أجل وضع آلية لاتزان السوق المصري.

ولفت إلى أن هناك فجوة بين انتهاء العروة الصيفية والشتوية والتي تمتد إلى 20 يومًا، موضحًا أن هناك مؤشرات لانخفاض الطماطم بسبب المحاصيل الجديدة، وبالتالي زادت الكمية المعروضة، ومن ثم انعكس ذلك على اتزان الأسواق ثم ثبات وتلى ذلك انخفاض في الأسعار.