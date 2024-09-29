فصائل عراقية تقصف ميناء إيلات وتتوعد إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية أنها استهدفت بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في ميناء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر منصة تليجرام، إنها قصفت "هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير"، وتوعدت بالاستمرار في دك معاقل من وصفتهم بالأعداء بوتيرة متصاعدة، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

ويأتي الهجوم بعد يوم من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة إسرائيلية مساء الجمعة الماضي أسفرت أيضا عن مقتل قيادات بارزة في الحزب وقائد في الحرس الثوري الإيراني.

وتضم "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدفة بعقوبات أمريكية.

ومنذ أبريل الماضي، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت الطائرات بدون طيار خارج مجالها الجوي.