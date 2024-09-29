انطلاق القوافل البيطرية المجانية لحماية الثروة الحيوانية في الوادي الجديد

أعلن الدكتور عصام الكومي مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، انطلاق برنامج القوافل البيطرية للعلاجية للكشف والعلاج بالمجان على الثروة الحيوانية في الفترة اليوم الأحد 29 سبتمبر الجاري حتى الثالث من أكتوبر المقب، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح الكومي، أن القوافل البيطرية انطلقت اليو الاحد، في مناطق الفرافرة، وقري الاربعين، والشركة ٥٥، والشيخ عبدالله، وموط، وجرى الانتهاء من وضع جدول زمنى لضمان شمول القوافل مدن وقري المحافظة حفاظا على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة فضلا عن علاج الحالات الطارئة.