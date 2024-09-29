المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن ركلة الجزاء التي سجل منها الأهلي هدفه في شباك الزمالك بالسوبر الإفريقي غير صحيحة، مؤكدا أن الفارس الأبيض يستحق التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، رغم الأزمات.

توج الزمالك بلقب السوبر على حساب الأهلي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، أمس الجمعة، على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

قال حسام المندوه في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»:" الزمالك يستحق التتويج بلقب السوبر والمكافأة المالية بعد المجهود الكبير خلال الفترة الماضية".

أضاف:"الكل يعلم أن الزمالك يمر بأزمات كبيرة، وتم إيقاف القيد 3 مرات إضافة للديون الداخلية والخارجية، ولا زلنا نعمل من أجل رفعة المجموعة".

أشار المندوه:" الفوز يعبر عن إخلاص الجميع للزمالك رغم الأزمات الكبيرة".

أوضح المندوه:" سنحدد موعد حفل كبير للاحتفال ببطولة كأس السوبر الأفريقي في حضور الجميع".

أتم المندوه: "ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة واعترضت على اللعبة، ورغم تقدمهم كنت متأكدا من الفوز بلقب السوبر الإفريقي".