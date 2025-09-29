سموتريتش يحدد 6 خطوط حمراء قبل لقاء نتنياهو وترامب

حدد وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، ما سماها الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها في أي اتفاق قادم بشأن الحرب في غزة، وذلك قبيل لقاء يجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سموتريتش في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي نيوز»، اليوم الاثنين: «من الدروس الأساسية المستفادة من أحداث 7 أكتوبر والحرب التي نخوضها منذ ذلك الحين في جميع القطاعات، أن أمن إسرائيل لا يتحقق من خلال اتفاقيات دبلوماسية لا تساوي قيمة الورق الذي كُتبت عليه، أو من خلال التزامات وضمانات زائفة، أو من خلال حكومات متغيرة».

أضاف: «الأمن يتحقق بل من خلال الأفعال، وسيطرتنا على الأرض، وتطبيق صارم لا هوادة فيه، يعتمد حصريًا على الجيش الإسرائيلي ومؤسستنا الأمنية».

وأشار إلى أن الخطوط الحمراء التي أبلغها لنتنياهو، والتي أوضح فيها أن الصهيونية الدينية لن تتنازل عن أي شيء أقل منها، هي كما يلي:

- انسحاب حقيقي وكامل لحماس من غزة، وتفكيك كامل وحقيقي لجميع البنى التحتية للإرهاب فوق الأرض وتحتها.

- بقاء الجيش الإسرائيلي دائما في محيط غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا، والمحافظة على حرية العمل العملياتية الكاملة في جميع مناطق قطاع غزة، وسيمنع التهريب ويحمي المستوطنات الجنوبية.

- لن يكون هناك أي تدخل للسلطة الفلسطينية في غزة، لا اليوم ولا في المستقبل، لا صراحةً ولا ضمنًا.

- لن يكون هناك أي ذكر، ولو بأدنى حد، لدولة فلسطينية من شأنها أن تُهدد وجود إسرائيل.

- لن يكون هناك أي تدخل قطري في غزة.

- لن تكون غزة بعد الآن سجنا يُحتجز فيه الناس بالقوة بشكل غير قانوني وغير أخلاقي لمجرد الإضرار بإسرائيل.

وأضاف سموتريتش: «فيما يتعلق بالضفة الغربية، فإننا نتوقع استغلال الفرصة التاريخية لإدارة ترامب لإلغاء فكرة إقامة دولة وتقسيم الأرض نهائيًا من جدول الأعمال، ولترسيخ حقيقة أن الضفة جزء لا يتجزأ من إسرائيل ذات السيادة».