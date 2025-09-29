محافظ الغربية: نقترب من إنهاء ملف الأحوزة العمرانية بنسبة إنجاز غير مسبوقة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لـ(11) عزبة بمراكز مختلفة، في إطار خطة المحافظة لإنهاء هذا الملف بالكامل في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وشمل الاعتماد الأخير الموافقة لأول مرة على الحيز العمراني لعزبتيْن تابعتين لمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات، بالإضافة إلى تحديث الأحوزة العمرانية لتسع عزب أخرى موزعة على مراكز طنطا، بسيون، قطور، والسنطة، وهو ما يُعد خطوة حقيقية نحو تمكين الأهالي من البناء القانوني وتنظيم التوسع العمراني في المناطق الريفية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة الاعتماد 100% للمدن والقرى، و98.4% للعزب، مشددًا على استمرار الجهود بوتيرة متسارعة لاستكمال النسبة المتبقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة في التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن الإنجاز لم يقتصر على الاعتماد الورقي فقط، بل شمل التحرك الميداني لتفعيل الخرائط على الأرض، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية من ديوان عام المحافظة تضم 8 فرق عمل بإجمالي 16 عضوًا، تعمل بنظام الورديات وعلى مدار 24 ساعة، بهدف توقيع الأحوزة العمرانية الجديدة ميدانيًا وتحديث الإحداثيات بدقة.

وفي هذا السياق، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للجنة الميدانية وفرق العمل المشاركة، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا في الجدية والانضباط والالتزام، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعمل بصمت وعلى مدار الساعة لخدمة المواطنين، وأن كل جهد يُبذل على الأرض يُقرّب المحافظة من استقرار عمراني طال انتظاره.

وأضاف المحافظ أن تسريع توقيع الأحوزة وتسليمها للوحدات المختصة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مفتاح للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية، حيث تمكّن هذه الإجراءات المواطنين من البناء بشكل قانوني ومنظم، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تحسين جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز الغربية.