ارتفع عدد القتلى في أعقاب تدافع وقع في تجمع سياسي لممثل وسياسي هندي شهير، إلى 40 شخصا، بينما يعالج المسعفون ما لا يقل عن 124 مصابا في المستشفيات، بحسب ما قاله وزير الصحة في ولاية تاميل نادو الجنوبية يوم الأحد.

وقال ما سوبرامانيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)- إن 36 ضحية كانوا قد توفوا عندما تم نقلهم إلى المستشفى ليل السبت، وتوفي أربعة آخرون لاحقا. وقال إن حالة المصابين مستقرة إلى حد كبير. وأضاف سوبرامانيان أن من بين القتلى تسعة أطفال.

وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في منطقة كارور يوم السبت لحضور التجمع الذي نظمه جوزيف فيجاي تشاندراسيخار، المعروف شعبيا ومهنيا باسم فيجاي، وسط حرارة خانقة. يذكر أن فيجاي هو أحد أنجح الممثلين في تاميل نادو ويترشح لمنصب في انتخابات الولاية المقرر إجراؤها في أوائل عام 2026.

وفي ولايات جنوب الهند، ولا سيما تاميل نادو، يتمتع بعض نجوم السينما بوضع أكبر من الحياة. وقد أصبح العديد منهم سياسيين ناجحين، بل وحصل البعض على مكانة مقدسة.

وقال إس. سابيسان، وهو مقيم محلي كان في التجمع، إنه كان من المقرر أن يلقي فيجاي كلمة في التجمع حوالي الظهر ولكنه وصل متأخرا بأكثر من ست ساعات. وقال إنه بحلول ذلك الوقت، كانت حشود كبيرة قد سدت الطرق.

وأعلن رئيس وزراء تاميل نادو إم. كيه. ستالين عن تقديم أكثر من 11 ألف دولار لكل عائلة من الضحايا.

وبعد ساعات من الحادث، قدم فيجاي تعازيه.

ونشر على منصة إكس: "قلبي محطم. أنا أتألم من وجع وحزن لا يطاق ولا يوصف لا يمكن للكلمات التعبير عنه".

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "الحادث المؤسف" كان "محزناً للغاية".

وتعتبر حوادث التدافع شائعة نسبيا في الهند عندما تتجمع حشود كبيرة.