مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 جراء حادث تصادم أتوبيس وتريلا في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل محور مركز سمالوط بمحافظة المنيا، فجر اليوم، حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل (تريلا) أثناء سيرهما من الجنوب باتجاه القاهرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بقيادة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل محور مركز سمالوط، نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة تريلا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة المبدئية والتحريات الأولية، انقلاب الأتوبيس على بُعد 15 كيلومترًا شمال بوابة الرسوم بطريق الصعيد الشرقي الجديد، في اتجاه القاهرة.

وتم الدفع بـ22 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تواصل الأجهزة المعنية حصر أعداد المصابين والوفيات.

وقد استقبلت مستشفى سمالوط التخصصي 6 جثث و15 مصابًا حتى الآن، فيما يُرجح أن العدد الإجمالي للمصابين والركاب المتواجدين على متن الأتوبيس يتجاوز 50 شخصًا. وتواصل المستشفيات استقبال الحالات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متابعة الحادث، وصل إلى مستشفى سمالوط التخصصي كل من: اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، وذلك للوقوف على حالة المصابين ومتابعة سير الإجراءات الطبية والإغاثية.





