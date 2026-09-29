وزير الرياضة ينعي محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة السابق لاتحاد اليد

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نعت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة جوهر نبيل، والقيادات وجميع العاملين بالوزارة، محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة السابق بالاتحاد المصري لكرة اليد، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل محمد الأمين بعد صلاة الظهر في مسجد القدس، على أن تعقبها مراسم الدفن في مدافن العائلة.

ويُقام عزاء محمد الأمين اليوم الاثنين في دار الحجاز، بجوار نادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وفقًا لما أعلنه نجله.

وكان محمد الأمين قد تولى رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة الماضية، قبل انتهاء مهمته.