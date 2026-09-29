ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين بإجمالي 3359 راكبا

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سفينتين سياحيتين هما «Astoria Grand» و«Aurora»، على متنهما إجمالي 3359 راكبا من بينهم 2197 سائحا و1162 من أفراد الطواقم، في إطار حركة السفن السياحية المتنامية التي يشهدها الميناء.

واستقبل الميناء، السفينة السياحية «Astoria Grand»، التي ترفع علم بالاو، والقادمة من ميناء أنطاليا بتركيا، وعلى متنها 374 سائحا و352 من أفراد الطاقم، بإجمالي 726 راكبا، وغادرت السفينة في اليوم ذاته متجهة إلى تركيا.

كما استقبل ميناء الإسكندرية، السفينة السياحية «Aurora»، التي ترفع علم برمودا، والقادمة من ميناء ليماسول القبرصي، وعلى متنها 1823 سائحا و810 من أفراد الطاقم، بإجمالي 2633 راكبا، ومن المقرر أن تغادر مساء اليوم متجهة إلى تونس.

وتأتي الزيارتان في إطار حركة السياحة البحرية الوافدة إلى ميناء الإسكندرية، بما يعكس تنامي حركة السفن السياحية بالميناء، وما يتمتع به من مقومات وإمكانات تؤهله لاستقبال مختلف أنواع السفن السياحية والتعامل مع الأعداد الكبيرة من الركاب بكفاءة وانسيابية.

وكان في استقبال السفينتين عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وجرى استقبال الركاب من خلال الإدارة العامة لحركة الركاب بمحطة الركاب البحرية، وإنهاء كل الإجراءات بسهولة ويسر.

وأكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرارها في دعم وتنشيط حركة السياحة البحرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للسائحين، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتاريخية التي تتمتع بها مدينة الإسكندرية ومختلف المقاصد السياحية المصرية.