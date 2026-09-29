أهالي قرية مشطا بسوهاج يشيعون جثمان التلميذة بتول بعد وفاتها جراء وعكة صحية حادة

شيع أهالي قرية مشطا التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، جثمان التلميذة "بتول طارق" (12 عاما)، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، في مشهد مهيب وسادته حالة من الحزن والشجن، عقب تعرضها لوعكة صحية حادة ألمت بها مؤخرا.

وكانت الأجهزة المعنية والأهالي قد تلقوا نبأ تعرض الطفلة لحالة إعياء شديدة عقب تناولها وجبة سريعة التحضير (نودلز)، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ونقلها لمحاولة إسعافها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بمضاعفات الحالة.

وأفادت المصادر بأن الجثمان تم تشييعه بحضور الحشود من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين حرصوا على أداء صلاة الجنازة ومواساة أسرتها المكلومة، وسط مطالبات بتحقيق دقيق لمعرفة الأسباب الطبية المجردة التي أدت للوفاة، والتأكد مما إذا كانت الوفاة ناتجة عن تسمم غذائي أو حالة صحية مفاجئة.

تحررت المحاضر اللازمة للواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار التقارير الطبية الرسمية لبيان السبب المباشر للوفاة.