على مدار أكثر من 6 عقود، ظل مسجد الرضوان بقرية فيديمين بمحافظة الفيوم حاضرًا في حياة أهالي القرية، منذ إنشائه عام 1964، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة في تاريخه بإعادة بناء المسجد القديم وافتتاحه من جديد عام 2023.

وكان المبنى القديم قد هُدم عام 2022، ليُعاد بناء المسجد بتصميم معماري حديث على مساحة نحو 450 مترًا مربعًا، ويتكون من 4 أدوار، ويضم 3 قباب ومئذنتين، بينما تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 3 آلاف مصلٍّ.

وفي أغسطس 2023، حصل مسجد الرضوان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد من الدرجة الأولى «الفئة أ» في الدعوة والعمارة من وزارة الأوقاف، بعد أعمال تقييم وزيارات ميدانية أجرتها لجنة الجودة والاعتماد، شملت عناصر العمارة والصيانة والأداء الدعوي. ووفق ما أعلنته الوزارة وقتها، كان المسجد أول مسجد بمحافظة الفيوم يحصل على هذه الشهادة.

ولا يقتصر دور المسجد على إقامة الصلوات، إذ يشهد على مدار العام تنظيم دروس وندوات وقوافل دعوية وفعاليات دينية، إلى جانب صلاة الجمعة، ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم.

وهكذا انتقل مسجد الرضوان من مبناه الأول الذي أنشئ في ستينيات القرن الماضي إلى صرح جديد أعيد بناؤه في العقد الحالي، ليواصل حضوره في حياة أهالي فيديمين، جامعًا بين وظيفته الدينية ودوره في الأنشطة الدعوية بالقرية.