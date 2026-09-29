أجرى المهندس رضا أحمد، مدير مديرية الطرق والنقل بجنوب سيناء، يرافقه فريق الإشراف بالمديرية ورئيس مدينة دهب، جولة تفقدية بمحمية أبوجالوم، لمتابعة أعمال تطوير مدخلها بالجزء الواقع ضمن نطاق محافظة جنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بمابعة الأعمال المنفذة والوقوف على معدلات التنفيذ.

وقال مدير مديرية الطرق، إن أعمال التطوير تستهدف تيسير حركة التنقل بين محمية أبو جالوم ومدينة دهب، ودعم حركة السياحة البيئية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لزائري المحمية، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية والبيئية.

واوضح أنه يجري تنفيذ أعمال تطوير مدخل محمية أبو جالوم بتمويل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وطرح ديوان عام المحافظة تحت إشراف ومتابعة مديرية الطرق والنقل.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية والبيئية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.