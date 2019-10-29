وادي: شخصية المصري الإفريقية تساعدنا في تحقيق الفوز

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يرى محمود وادي مهاجم النادي المصري أن شخصية فريقه تساعدهم في تحقيق الانتصارات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال "وادي" في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "المصري قدم نتائج جيدة في بطولة الكونفدرالية خلال السنوات الماضية وأصبحت له شخصية على مستوى قارة إفريقيا وهذا يساعدنا في تحقيق الفوز خارج ملعبنا".

وأضاف: "حضرنا جيدا لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل وساعدنا هذا في الفوز برباعية".

وتابع: "نحاول فرض شخصية الفريق في كل مباراة أمام أي فريق سواء كان قويا أو ضعيفا".

وأوضح: "نجتهد بقوة ونحاول تحقيق الفوز في الذهاب حتى نسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب".

وأكمل: "نسير بخطى ثابتة في البطولة ودور المجموعات سيكون انطلاقة حقيقية بالنسبة لنا عندما نواجه أقوى فرق القارة".

واختتم تصريحاته، قائلًا: "كذلك المدرب إيهاب جلال يحفز اللاعبين دائما ويؤكد لنا أن المصري ينافس بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها".

يذكر أن محمود وادي يلعب لمنتخب فلسطين وهو من أب فلسطيني وأم مصرية، وحصل قبل شهور على الجنسية المصرية.