إرهابي جزائري يعترف بدفع فرنسا فدية 30 مليون يورو في صفقة تبادل

قال الإرهابي مصطفى درار، الذي ألقي عليه القبض أول أمس الثلاثاء من قبل مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الجزائري بمدينة تلمسان، إن فرنسا دفعت 10 ملايين يورو في صفقة تبادل.

وأضاف الإرهابي، في جلسة الاعترافات التي بثها التلفزيون الحكومي الجزائري: "في 26 يناير 2013 اشتبكنا مع الماليين وألقي القبض علي وتمت إدانتي بالمؤبد، وأطلق سراحي رفقة 207 إرهابيين في صفقة تبادل مع الفرنسيين، وقد حصلت المجموعة الإرهابية أيضا على 10 ملايين يورو، وسمعت أيضا أنها 30 مليون يورو وهو دعم للإرهاب".

وأردف قائلا إنه التحق بالجماعات الإرهابية في مالي سنة 2012، وقد تكفل بتدريب الأطفال على السلاح رفقة إرهابي تونسي".

وأكد الإرهابي المقبوض عليه، أن الجماعات الإرهابية تضم مجانين وآخرين يتاجرون في الممنوعات وبعضهم عملاء.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعتبرت في بيان أمس الاربعاء دفع الفدية للجماعات الإرهابية "غير مقبول ومنافي للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية".