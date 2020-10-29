حبس عاطل متهم بحيازة 2 سكين لترويع المواطنين بشوارع شرقي الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس عاطل يدعى "إسلام.ال.ح"، 32 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويع المواطنين والمارة في شوارع منطقة أرض الفولي، وحيازة سلاح أبيض عبارة عن 2 سكين "بدون ترخيص".



وطلبت النيابة، بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية، سرعةإفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السلاح الأبيض، المستخدم فيها.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود بلاغًا من أهالي منطقة أرض الفولي، بالظاهرية، بتعدي أحد الأشخاص على المارة، وبحوزته سلاحين أبيضين "سكين كبير الحجم"، وترويع المارة ولا سيما النساء الأطفال.



وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه تبين، وفقا لما رصدته كاميرات المراقبة، وقوف المتهم، المقيم في شارع أمين نجيب، "له معلومات جنائية مسجلة"، بنهر الطريق، مشهرًا سلاحين أبيضين، وعندما أبصر الشرطة ألقى السلاحين على الأرض ولاذا بالفرار، محاولا الهرب.



وبملاحقته، تمكنت الشرطة من ضبطه في أحد الشوارع الجانبية، وبفحص سجله الجنائي، تبين أنه مطلوب ضبطه في المحضر رقم 9778 لسنة 2020 إداري ثانٍ الرمل، بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، عن بلاغ من المواطن "مرسي.ح.م"، 53 عامًا، مقيم في منطقة باكوس، يتهمه بالتعدي عليه.



تم تحرير محضر إداري بواقعة الضبط، بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.