محافظ البحيرة يعلن إنهاء استعدادات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لمليون طالب

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استعداد وجاهزية جميع فرق العمل بكافه الإدارات الصحية على مستوى المحافظة؛ لانطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة، والمقرر لها يوم الأحد القادم؛ لفحص أمراض سوء التغذية: "لأنيميا - السمنة - قصر القامة"، إذ يبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين خلال المبادرة بجميع المدارس الابتدائية بدائرة المحافظة حوالي مليون تلميذ وتلميذه من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي.

وصرح دكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأنه يتم خلال الحملة الكشف عن أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة"، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، وسمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وفي حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان؛ لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الاطفال أثناء و بعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.

هذا وقد أشاد المحافظ، بالمبادرة الرئاسية، مؤكدا على تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.