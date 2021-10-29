توخيل يأمل في عودة لوكاكو وفيرنر بعد فترة التوقف الدولي

أعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن أمله في استعادة جهود الثنائي تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو بعد شفائهما من الإصابة عقب فترة التوقف الدولي- ولكنه كشف أن ماتيوكوفاسيتش هو أحدث اللاعبين الذين سيتم استبعادهم للإصابة.

ويحتل تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة مضيفه نيوكاسل غدا السبت، كما أن الفريق تأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن غياب فيرنر ولوكاكو لم يؤثر على الفريق في المباراة التي فاز بها على نوريتش 7 / صفر، وعلى الأرجح كان سيتم إراحتهما في المباراة التي فاز بها الفريق على ساوثهامبتون بركلات الترجيح.

ولكن عودة الثنائي في أقرب وقت ممكن يمكن أن يساعد طموح تشيلسي هذا الموسم، وأكد توخيل أن الثنائي ينبغي أن يتواجد مع الفريق عقب فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

وقال توخيل :" لا أحب تحديد المواعيد النهائية ووضع الضغط على التوقعات. ولكن يمكنني قول، بشكل واقعي، إن لديهما هدف جديد وهو بعد فترة التوقف الدولي، هذا ما نهدف له وما يهدفان له".

وأضاف :" لدينا أنباء أفضل مما كانت عليه قبل مواجهة ساوثهامبتون. تيمو وروميلو مازلا بعيدين بسبب الإصابة. كريستيان بوليسيتش لم ينضم في آخر حصتين تدريبيتين ولكن مازال الوقت مبكرا نظرا للوقت الذي تغيب فيه".

الأنباء الجيدة المتعلقة بفيرنر ولوكاكو طغى عليها إصابة أحد لاعبي تشيلسي الأساسيين.

ويواجه الكرواتي الدولي كوفاسيتش، فترة من الغياب بعدما كشف توخيل أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المران هذا الاسبوع.

وأضاف :" أنباء حزينة للغاية، ولكنه أصاب نفسه في مران الأمس. إصابة في أربطة الركبة وسيغيب لعدة أسابيع".

وأكد :"بالتأكيد سيغيب عن الفريق في الأسبوع المقبل وبعد ذلك ستأتي فترة التوقف الدولي لمدة اسبوع. لذلك فإنه على الأقل سيغيب في هذه الأسابيع، وبعد ذلك نتمنى أن يعود بعد فترة التوقف الدولي".