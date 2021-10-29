محافظ أسيوط يتفقد تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمركز الصحي الحضري بالوليدية

تفقد عصام سعد محافظ أسيوط، تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بالمركز الصحي الحضري بالوليدية المجاور لمديرية الصحة بحي شرق مدينة أسيوط، ضمن المراكز طبية التى تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم بالإضافة إلى المواطنين الذين لم يسجلوا.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل حمدى وكيل المديرية والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وأيمن محروس رئيس حى شرق.

واطمئن محافظ أسيوط على انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا من المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني للوزارة واتبعوا خطوط السير المحددة وطبقوا الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعامل العاملين مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح.

ونوه إلى أنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيههم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل حيث يتم تطعيمه بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم، فضلا عن توفير اللقاح للمواطنين الذين لم سجلوا على الموقع الإلكترونى ومساعدتهم على التسجيل من خلال الفرق الثابتة الموجودة بالمركز تسهيلاً على المواطنين وتشجيعاً لهم للحصول على اللقاح.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات التطعيم بمختلف المراكز الثابتة والوحدات الصحية، فضلا عن الفرق المتنقلة بمختلف الجهات الحكومية واماكن التجمعات ومراكز الشباب، لافتا إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة، مؤكدا ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

والتقى المحافظ بعض المواطنين عقب حصولهم على التطعيم مشيدًا بإقبالهم على التسجيل والحصول على اللقاح، لافتاً إلى استمرار جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بأكثر من 150 فرقة ثابتة و100 فرقة متنقلة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.