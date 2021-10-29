سول وواشنطن تبحثان مقترح إعلان نهاية الحرب الكورية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن المبعوث النووي الكوري الجنوبي نوه كيو-دوك، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم" حول مقترح الإعلان رسميا عن نهاية الحرب الكورية.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الجانبين ناقشا القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والقضية النووية الكورية الشمالية، واتفقا على الحاجة إلى الإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية، كما اتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتعاون الوثيقين من أجل استئناف مبكر لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

جاءت المحادثات وسط مخاوف من وجود خلاف محتمل بين الحليفين بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الأربعاء الماضي إن سول وواشنطن قد يكون لديهما وجهات نظر مختلفة حول التسلسل الدقيق أو التوقيت أو الشروط لخطوات مختلفة لإعلان نهاية الحرب الكورية.

وردا على ذلك، قال مسؤول كبير في حكومة سول أمس الخميس، إن الجانبين يجريان مناقشات "سريعة وجادة في اتجاه مرغوب فيه للطرفين"، مضيفًا أن المشاورات الدبلوماسية يمكن أن تضيق خلافاتهما بشأن التفاصيل.