فوجئ صيادان بعزبة البدالة بمركز دسوق في كفر الشيخ، أثناء قيامهما بالصيد، بتمساحين يهاجمانهما أثناء صيدهما.



وتمكن الصيادان من الإمساك بأحدهما بعد خنقه، وهرب الآخر، وتبين أن طوله 150 سنتيمترا ووزنه حوالي 10 كيلو جرامات.



محمد علي الجداوي، صياد من عزبة البدلة، قال إنه أثناء قيامه بالصيد مع شقيقه مسعد مساء أمس الأول، فوجئا بتمساحين يهاجمانهما في محاولة لافتراسهما، إلا أنهما تمكنا من الإمساك بأحدهما من خلال شبكة الصيد، بينما هرب التمساح الكبير.



وأضاف الجداوي، أنه بمساعدة صيادين تمكنوا من خنق التمساح بعد صيده بالشبكة، وأثناء محاولة إخراجه منها حاول افتراسهما قبل اصطحابه للمنزل.



وذكر الشقيقان أن الصيادين حاليا يخشون الصيد في النيل لوجود تمساح آخر أكبر حجما، إضافة لوجود أمه بالنيل، ويخشى على الصيادين من تلك التماسيح.



وطالب عدد من أهالي القرية بتمشيط نهر النيل؛ حرصا على حياة الصيادين، مؤكدين وجود عائلة هذا التمساح بنفس المكان؛ ما يمثل خطورة كبيرة على الصيادين وأهالي المدن والقرى المطلة على النيل بمحافظة كفر الشيخ.