الأهلي: شركة الكرة تبدأ نشاطها في فترة الانتقالات الشتوية

أكد مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة النادي الأهلي لكرة القدم أن إدارته تعكف على دراسة احتياجات الفريق في شهر يناير المقبل.

وقال مصطفى مراد فهمي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «فترة انتقالات يناير المقبل ستشهد نشاط من شركة الأهلي لكرة القدم، ونعمل على دراسة احتياجات الفريق».

وأضاف: «الاستفادة من اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي في كل فترة الانتقالات ضمن أولوياتنا، وأمير توفيق مدير التعاقدات سيتعاون معنا في هذا العمل».

وتابع: «رحبت على الفور بعد مكالمة محمود الخطيب عندما عرض لي العمل كرئيس أو نائب للرئيس في شركة الأهلي، وشرف لي العمل مع ياسين منصور كقامة اقتصادية كبرى».

وأتم: «حسام غالي تقدم لنا باعتذار بسبب خوضه انتخابات الأهلي وانسحابه من الشركة، لكننا ندعمه ونتمنى له حصد أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، وأخبرناه أنه لا داعي للاعتذار».