الاتحاد الأوروبي يرسل الأطباء والمعدات إلى رومانيا مع استمرار ارتفاع حالات كورونا

أرسلت المفوضية الأوروبية فريقا من الأطباء والمعدات الطبية إلى رومانيا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المفوضية اليوم الجمعة، إن فريقين طبيين من الدنمارك وبولندا وصلا إلى بوخارست لمساعدة الأطباء الرومانيين في علاج العدد المتزايد من المرضى.

وأضافت أنه تم أيضا إرسال المعدات الطبية ومن بينها 350 جهازا لتركيز الأوكسجين وأكثر من 20 ألف جرعة من الأجسام المضادة و500 ألف اختبار مستضد إلى رومانيا.

وقال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش،إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بتقديم جميع المساعدات اللازمة لرومانيا وغيرها من البلدان المحتاجة".

ويكافح نظام الرعاية الصحية في رومانيا للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19. وقد تم بالفعل نقل عشرات المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى البلدان المجاورة مع نفاد قدرات وحدات العناية المركزة في رومانيا.

وقد تجاوز معدل الإصابات الجديدة في البلاد خلال 14 يوما الف شخص لكل 100 ألف شخص مؤخرا، مما يجعلها من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي.

وتم تطعيم أقل بقليل من ثلث الرومانيين بشكل كامل، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.