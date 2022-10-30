الكرملين: لا خطط حاليا لترتيب اتصال بين بوتين وأردوغان بشأن صفقة الحبوب

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عدم وجود خطط حاليا لترتيب اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضوء تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لترتيب اتصال بين بوتين وأردوغان على خلفية تعليق موسكو مشاركتها في صفقة الحبوب "ليس بعد، لا توجد خطط حاليا لترتيب اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضوء تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب".

وكانت روسيا علقت مشاركتها في صفقة الحبوب اليوم ولأجل غير مسمى بسبب هجوم أوكراني بمسيرات على أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول.