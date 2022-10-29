المستشار الإعلامي للإنتاج الحربي ينفي تغيير نشاط مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

نفى محمد بكر، المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، تغيير نشاط مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المسؤول عن إنتاج الدبابة M1- A1، وعدد كبير من العربات المدرعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن نص القرار الصادر في الجريدة الرسمية، يشمل «إضاقة نشاط لشراء وبيع وتجارة سيارات - مركبات جديدة بأنواعها المختلفة ومكوناتها، بالسجل التجاري والصناعي الخاص بالمصنع».

وأشار إلى أن المصنع يضم خطوط إنتاج كبيرة، من الممكن أن يستغلها في وقت السلم لتصنيع شاسيهات للمركبات بأنواعها المختلفة، مستشهدًا بإعلان الوزارة ممثلة في مصنع 200، وشركة غبور، إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري، في الفترة الماضية.

ولفت المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن التعاون بين الوزارة والشركة أدى إلى إنتاج 10 أتوبيسات كهربائية، للمشاركة خلال مؤتمر تغير المناخ، متابعًا: «المصنع لم يغير نشاطه، وتم منح فرصة للمصنع من أجل اتجارة وبيع وشراء مكونات الأتوبيس، بالسجل التجاري الذي يبيع من خلاله».

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 234، بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، قرار مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، بالموافقة على إضافة نشاط شراء وبيع وتجارة سيارات - مركبات جديدة بأنواعها المختلفة ومكوناتها بالسجل التجاري والصناعي الخاصين بالمصنع.