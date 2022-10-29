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أوكرانيا: روسيا لم تحقق تقدما رغم التعبئة الجزئية

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 12:36 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 12:36 م
قال الجيش الأوكراني، إن روسيا لا تحرز تقدما فيما يتعلق بأهدافها من الحرب على أوكرانيا، رغم تنفيذ تعبئة جزئية.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في كييف اليوم السبت، أنه رغم وفرة الأسلحة والجنود، بما في ذلك جنود الاحتياط، لم تتمكن روسيا من السيطرة على أراض جديدة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا انتهاء التعبئة الجزئية لـ300 ألف من جنود الاحتياط. وتردد أن نحو 82 ألفا منهم في طريقهم إلى خط الجبهة.

وقال القائد زالوجني في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، إن أوكرانيا تواصل التركيز على تحرير الأراضي المحتلة والحيلولة دون استيلاء الروس على مناطق جديدة.

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