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مدافع الزمالك السابق: صن داونز أقوى من الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 3:16 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 3:16 ص

يرى أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق، أن صن داونز أقوى كثيرا من الأهلي خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز، عصر اليوم الأحد على ملعب الأخير، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية: "صن داونز أقوى فنيا من الأهلي في الوقت الحالي، وعلى مارسيل كولر اللعب بشكل مختلف تماما عن مباراة سيمبا".

وأضاف:"علمت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي".

واختتم: "أوفا سيكون أفيد كثيرا للغاية من أنتوني موديست مع الأهلي".


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