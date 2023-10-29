أعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في مصر، جيرمي هوبكنز، عن أسفه جراء فقدان الاتصالات مع ممثلي المنظمة داخل قطاع غزة منذ ليلة الجمعة، لافتا في الوقت ذاته إلى تمكنه من التوصل مع عدد محدود للغاية منذ ساعات.

وأبدى خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة «ON E» مساء السبت، شعور اليونيسف بالقلق البالغ تجاه سلامة وأمان الأعضاء العاملين داخل غزة، فضلا عن أكثر من مليون طفل داخل القطاع.

وأعلن عن تجاوز حصيلة الشهداء من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي إلى 3 آلاف طفل، قائلا: «نحن مرتاعون ويملأ الحزن قلوبنا تجاه قتل أكثر من 3 آلاف طفل في غزة، فضلا عن تشرد 100 ألف طفل بحد أدنى»، منددا من جانبه بجرائم استهداف جيش الاحتلال الأطفال خلال الحرب بدلا من العمل على توفير الحماية.

وأضاف أن المنظمة تبذل قصارى جهودها في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مصر تؤدي دورا كبيرا للغاية بشأن جهود إيصال المساعدات.

وتابع: «نحن قلقون للغاية لا سيما بشأن الموقف الصحي ونقص المياه، كل طفل لا يملك يوميا سوى 2 لتر فقط من أجل مياه الشرب وصناعة الغذاء والنظافة»، مشيرا إلى حصول المنظمة على تقارير في طور التأكد؛ بشأن انتشار الحصبة وأمراض أخرى والتي من شأنها أن تؤدي إلى خسارة المزيد من الأطفال.

وشدد على ضرورة توفير ممرات آمنة لعبور المساعدات من المياه والغذاء والأدوات الصحية بشكل مستمر ومستدام إلى نحو 600 ألف نازح وأكثر من مليون طفل، لافتا إلى تنسيق المنظمة داخل مصر مع الفرق الإنسانية داخل غزة؛ لتحديد أولويات المساعدات وفقا للاحتياجات الفلسطينية.