وائل جمعة ينتقد قرار مشاركة موديست أمام صن داونز

انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بخصوص الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم الأهلي، في مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

الأهلي خسر بهدف دون رد أمام مستضيفه صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، في جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس»: «كولر قال عقب لقاء سيمبا التنزاني في إياب ربع النهائي، إنه لم يدفع بإمام عاشور لأنه لا يتدرب بالشكل المطلوب».

وأضاف: «هل يتدرب أنطوني موديست بالشكل المطلوب؟ هل كولر راض عن أداء موديست على الأقل بدنيا؟ اليوم لعب موديست أكثر من 24 دقيقة ولم نشعر بوجوده من الأساس».

وتابع: «من الضروري أن يعود إمام عاشور لتشكيل الأهلي في مباراة الإياب أمام صن داونز يوم الأربعاء المقبل».

وأتم وائل جمعة تصريحاته بانتقاد أداء الحكم البنيني لويس هونجنانداندي، الذي أدار لقاء الذهاب، مؤكدا أن الأهلي يستحق ضربة جزاء بعد سقوط بيرسي تاو.

وتغاضى الحكم البينيني عن احتساب ركلة جزاء واضحة للنادي الأهلي في نهاية المباراة، بعد دفع من مدافع صن داونز ضد بيرسي تاو.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب، حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل تعويض الهزيمة والتأهل للمباراة النهائية.