استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 19 فلسطينيا على الأقل خلال القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق عدة في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن 9 مواطنين استشهدوا بعد قصف منزلين في المغرافة والنصيرات وسط القطاع، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

وفي بئر النعجة شمال قطاع غزة، استشهاد 9 مواطنين بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا، أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من المواطنين بجروح.

كما تواصلت الغارات والقصف على مختلف المناطق، وقصفت مدفعية إسرائيلية أحياء الشجاعية، والزيتون، والتفاح، والدرج، ووسط مدينة غزة، ومحيط مستشفى الشفاء.

واستهدف القصف منزلا في دير البلح، وآخر في رفح، ومنزلا في خان يونس ما أدى لمقتل مواطن، ووقوع عدة إصابات.

وأعلن مستشفى ناصر في خان يونس عن وصول 16 شهيدا سقطوا في أقل من 24 ساعة، وعشرات الإصابات، إضافة إلى عدد من الذين انتشلوا من المنازل التي قصفت خلال الأيام الماضية.