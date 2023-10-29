 استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة - بوابة الشروق
الأحد 29 أكتوبر 2023 8:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 7:29 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 7:29 ص

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 19 فلسطينيا على الأقل خلال القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق عدة في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن 9 مواطنين استشهدوا بعد قصف منزلين في المغرافة والنصيرات وسط القطاع، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

 وفي بئر النعجة شمال قطاع غزة، استشهاد 9 مواطنين بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا، أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من المواطنين بجروح.

 كما تواصلت الغارات والقصف على مختلف المناطق، وقصفت مدفعية إسرائيلية أحياء الشجاعية، والزيتون، والتفاح، والدرج، ووسط مدينة غزة، ومحيط مستشفى الشفاء.

 واستهدف القصف منزلا في دير البلح، وآخر في رفح، ومنزلا في خان يونس ما أدى لمقتل مواطن، ووقوع عدة إصابات.

 وأعلن مستشفى ناصر في خان يونس عن وصول 16 شهيدا سقطوا في أقل من 24 ساعة، وعشرات الإصابات، إضافة إلى عدد من الذين انتشلوا من المنازل التي قصفت خلال الأيام الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك