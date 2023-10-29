صحيفة إسرائيلية تطالب سلطات الاحتلال بالإفراج فورا عن جميع الأسرى الفلسطينيين

دعت صحيفة إسرائيلية، للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بمقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وكتبت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها، اليوم الأحد: «يتعين على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الأمنيين الفلسطينيين وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور. مرة واحدة. اليوم».

وأضافت: «هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن إلى وطنهم.

بأي ثمن»، كما نقلت وكالة الأناضول. وتقول إسرائيل إن حماس أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر الجاري من غلاف قطاع غزة بينهم أيضا جنود وعناصر شرطة.

بدورها تقول مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن إسرائيل كانت تعتقل أكثر من 5500 قبل الحرب فيما تم منذ ذلك الحين اعتقال أكثر من 1590 اخرين.

وكانت دعوات قد صدرت من قبل ذوي الأسرى الإسرائيليين بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ولم يغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب كليا أمام هذه الإمكانية فيما أيدها مسؤولون عسكريون سابقون بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابقين دان حالوتس وشاؤول موفاز في مقابلات صحفية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت حركة حماس استعدادها لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على الحكومات من خلال الاعتصامات شبه اليومية في تل أبيب واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين.

ونظمت العائلات، اليوم الأحد، اعتصاما قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بالقدس الغربية قبل اللقاء معه. وقالت هآرتس: «يجب على الحكومة أن تعلن أن عودة الرهائن هي أهم أهدافها.

ولا تملك الدولة صلاحية التضحية بـ 229 شخصاً؛ ولن يمنحها أحد هذا التفويض». وأضافت: «كما لا يجوز السماح، بشكل واعٍ، لأسباب تكتيكية، بإلحاق أضرار جانبية بهؤلاء الأشخاص في الحرب ضد حماس».

وتابعت: «ولا يملك أحد في إسرائيل الحق الأخلاقي في تجاهل حقيقة مفادها أن الرهائن لم يُقتلوا في هجوم حماس، بل إنهم على قيد الحياة؛ ولا يحق لأحد أن يمحو هذا الفارق الحاسم وكأنه ليس الفارق بين الحياة والموت».