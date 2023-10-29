سفير فلسطين في الاتحاد الأوروبي: دعم أمريكا لإسرائيل في حرب غزة جريمة

قال عبد الرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن هناك دعما أمريكيا كبيرا لإسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة، الأمر الذي يعد جريمة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تقنية «سكاي»، لبرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن كل جرائم إسرائيل ضد أهالي غزة موثقة على الهواء أمام العالم، مشددا على أن الإعلام الغربي والأوروبي يتجاهل المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ونوه بأن الأولوية القصوى الآن، هي النظر إلى حل القضية الفلسطينية لإحلال السلام في المنطقة، موضحا أن موجة العنف ستعود للمنطقة إذا لم تحل القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن رئيس وزراء إسبانيا دافع عن القضية الفلسطينية وطالب بوقف إطلاق النار في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هناك بعض القادة الأوروبيين وأمريكا تريد أن تغير التاريخ، وتوثق تاريخ القضية الفلسطينية من يوم 7 أكتوبر، مستنكرا موقف ألمانيا بشأن القضية الفلسطينية.

وأختتم بأنه كان يتمنى أن يكون لألمانيا موقف مشرف من القضية الفلسطينية.