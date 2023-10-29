الدولي للصليب والهلال الأحمر: 84 شاحنة مساعدات إغاثية دخلت لقطاع غزة حتى الآن

أشادت مي الصايغ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، بدور الهلال الأحمر المصري.



وأوضحت خلال مداخلة لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أنه حتى الآن دخلت 84 شاحنة مساعدات، مثمنة الدور الذي يقوم به المتطوعون والعاملون بالهلال الأحمر المصري، بالتنسيق مع نظيره الفلسطيني، من أجل تحديد أولويات الاحتياجات.



وأضافت أنه على الرغم من كل هذه الجهود لا زالت المساعدات تمثل نقطة في بحر بالمقارنة بما يحتاجه القطاع، في ظل ما يتعرض له من العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن هناك الكثير من شاحنات المساعدات الإغاثية متكدسة في معبر رفح، بسبب التعنت الإسرائيلي وبطء وصول هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، ما يؤثر على حجم المعاناة بالميدان.



وعن ضحايا الهلال والصليب الأحمر الفلسطيني، ذكرت: «خسرنا أربعة مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن لم نفقده شخصيا فقد هو عائلته، حيث إن كثيرا من الأطباء فقدوا عائلاتهم بالكامل وأصدقائهم»، مشددة على أن الأطقم الطبية تعمل تحت ظروف خاصة جدا.



وأشارت إلى أن مستشفى القدس تحول لمركز إيواء ومستشفى في ذات الوقت، حيث هناك أكثر من 12 ألف نازح والفرق الطبية تعمل تحت وطأة هذه الظروف، الأمر الذي اضطر الأطقم الطبية في ضوء الاكتظاظ، لفتح خيام أمام المستشفى كما حدث في مستشفى الأمل في خان يونس، حتى يتسنى لهم تقديم أكبر قدرا من الخدمات الصحية.