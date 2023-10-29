الجزيرة: قصف إسرائيلي عنيف بمنطقة تل الهوى في غزة

بثت قناة «الجزيرة» لقطات حية، اليوم الأحد، ترصد القصف الإسرائيلي العنيف بمنطقة تل الهوى في غزة.

ورجح مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، أن «الغارة مكونة من عدة صواريخ»، قائلًا إنها «تستهدف شارع الصناعة الذي لا يبعد سوى بضعة أمتار عن مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني».

وتابع: «الاحتلال يستخدم قنابل الدخان والفسفور بشكل مكثف، لاسيما في مناطق: حي الزيتون والصبرة وتل الهوى، التي يقع فيها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني».

وأشار إلى أن «جيش الاحتلال يحاول دفع الناس لترك منازلهم والخروج منها؛ لإخلاء المنطقة وارتكاب المزيد من عمليات التدمير، فيما يعرف بتدمير الأحياء السكنية».

وحذر من أن وصول السحابة الكبيرة من الدخان إلى مستشفى القدس، سيؤدي إلى حالات اختناق وأمراض في أوساط النازحين.

ولفت إلى أن «الأوضاع في قطاع غزة تدحرج نحو كثير من التوتر والتصعيد»، معقبًا: «في أتون المعركة تدخل أسلحة وقنابل جديدة، وهو أمر يعكس التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة المتعلقة دائمًا بإجراء المزيد من المناورات البرية في أماكن مختلفة بقطاع غزة».