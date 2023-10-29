 الخارجية الروسية: حماس وعدت بإطلاق سراح 8 روس محتجزين في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: حماس وعدت بإطلاق سراح 8 روس محتجزين في غزة


نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 1:26 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 1:26 ص

وعد ممثلون عن حركة حماس الفلسطينية بالاستجابة لطلب موسكو بإطلاق سراح ثمانية روس تم احتجازهم كرهائن، وفقا لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.

وقال بوجدانوف لوكالة الأنباء الروسية تاس " سلمنا قائمة/لممثلي حماس/خلال لقاء في موسكو. تتضمن ثمانية أشخاص-هم مواطنون روس تم احتجازهم كرهائن، ووعدوا بالاستجابة، والمساعدة، والعثور عليهم واتخاذ كافة الإجراءات لتحريرهم".

يشار إلى أنه في وقت سابق زار ممثلون عن حركة حماس موسكو، حيث التقوا مع بوجدانوف. وخلال اللقاء جذب الجانب الروسي، تحديدا، الانتباه لإطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

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