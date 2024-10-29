خيري رمضان ينتقد استيراد البيض: ليه ندفع 200 مليون دولار لوجبة إفطار واحدة

علق الإعلامي خيري رمضان، على إعلان وزارة التموين عن استيراد مليون طبق بيض، والتي وصلت أولى شحناتها في 20 أكتوبر، ويستكمل وصولها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

وتساءل خلال برنامجه «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء الإثنين، عن جدوى استيراد هذه الكمية من البيض، قائلا: «وزارة التموين ستستورد 30 مليون بيضة، أي ما يعادل ثلث ما يأكله المصريون في وجبة الإفطار فقط، يعني هنضرب الـ 30 مليون بيضة في يوم».

وأشار إلى أن صناعة الدواجن في مصر تمثل واحدة من أهم الصناعات المحلية، التي تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويا بالإضافة إلى 14 مليار بيضة.

وانتقد قرار الاستيراد، لاسيما في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتماد على الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، قائلا:«في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس السيسي رجال الصناعة لتوطين الصناعات وتقليل الاستيراد؛ سندفع200 مليون دولار لشراء 30 مليون بيضة يفطر بهم ثلث المصريين مرة واحدة الصبح».

وتساءل عن أسباب عدم دعم الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوق بدلا من استنزاف الدولار في الاستيراد، معقبا:« ليه ندفع 200 مليون دولار! في وجبة وأكلة واحدة، ونحن نريد أن نحافظ على الدولار الذي يحدث التوازن مع الجنيه المصري!».

واختتم قائلا: «بدل ما أدفع دولار وأكلف نفسي، هل لدينا الإمكانية لنساعد الصناعة حتى لا تفلس وتقفل في صناعة كانت قائمة طوال عمرها في بلدنا حتى هذا العام».