الاحتلال يدعو سكان بعض القرى جنوب لبنان إلى إخلائها

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان بعض القرى في جنوب لبنان إلى إخلائها.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، نداءه العاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى الآتية: طيرحرفا، والجبين، والقصر الأحمر، وجبل البطم، وزبقين، وشيحين، والحميري، والخريب، وأنصار، ومطرية الشومر، وعدلون، ومجدل زون، وشمع، وأبو شاش، والناقورة، وعلما الشعب.

وأضاف: «نشاطات حزب الله تجبر الجيش للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم»، بحسب مزاعمه.

واستطرد: «من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء من دون تأخير»، وفقًا لادعائه.

وأشار إلى أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر».

واختتم تدوينته بالقول: «يحظر عليكم التوجه جنوبًا، أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم، سنبلغكم بالتوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم؛ حال توفرت الظروف الملائمة لذلك».