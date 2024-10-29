مقتل شخصين وتدمير منزل في انفجار غازي بولاية تكساس الأمريكية

قتل شخصان وتعرض منزل للتدمير في انفجار غازي وقع صباح الاثنين في منطقة سكنية في شمال دالاس بولاية تكساس الأمريكية، ويعتقد المحققون أن الانفجار نجم عن تسرب غاز البروبان.

وتلقى رجال الإنقاذ البلاغ في الساعة 01:19 من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي بعد أن أبلغ الناس عن سماع "دوي" قوي في فان ألتستاين، بولاية تكساس. واندلع حريق وتم إخماده بعد عدة ساعات.

وقال جون ويدا، مسؤول الإطفاء في مقاطعة جرايسون، إن شاغلي المنزل كانا بداخله عندما وقع الانفجار. وعثر على جثتيهما بين الحطام. وتم إرسال جثثهما إلى مكتب الطب الشرعي في دالاس للتشريح.

ويجري في المنزل استخدام أجهزة تعمل بالبروبان مما تسبب في الانفجار الذي اعتبره المحققون حادثا عرضيا. وقال ويدا في بيان:"يبدو أن هناك تسربا محتملا للبروبان داخل المبنى أدى إلى الانفجار." وأضاف أن مكتبه وهيئة سكة حديد تكساس يجريان تحقيقا في الحادث.

وتقع فان ألتستاين على بعد حوالي 89 كيلومترا شمال دالاس.