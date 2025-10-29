فرار قرود بعد انقلاب شاحنة في مسيسيبي وجامعة تولين تنفي حملها أمراضاً معدية

قالت السلطات إن مجموعة من القرود كانت تُنقل على طريق سريع في ولاية مسيسيبي الأمريكية فرت من الشاحنة التي كانت تقلها بعد أن انقلبت يوم الثلاثاء.

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة جاسبر في منشور على فيسبوك أن جميع القرود الهاربة قُتلت باستثناء واحد فقط، محذرة من أن هذه القرود "عدوانية". ولم يتضح بعد عدد القرود التي كانت في الشاحنة في الأصل أو عدد القتلى منها.

كانت الشاحنة تنقل قرود المكاك الريسوسي التي يبلغ وزن الواحد منها عادة نحو 7ر7 كيلوجرامات، وتُعد من أكثر الحيوانات استخداما في الأبحاث الطبية حول العالم.

ولم يعرف بعد من كان ينقل هذه القرود أو الوجهة التي كان يفترض إرسالها إليها.

وأظهرت مقاطع فيديو قرودا تزحف بين الأعشاب الطويلة على جانب الطريق السريع رقم 59 شمال مدينة هايدلبرج بولاية مسيسيبي، بينما ظهرت صناديق خشبية تحمل عبارة "حيوانات حية" وقد تحطمت وتناثرت في المكان.

وقالت إدارة الشرطة في البداية إن القرود كانت تحمل أمراضا من بينها الهربس، إلا أن جامعة تولين ذكرت في بيان أن القرود "غير مُعدية"، ولم يقدّم مسؤولو إنفاذ القانون ردا فوريا على طلب التوضيح.

وأضافت جامعة تولين أنها تعمل بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، مشيرة إلى أن هيئة الحياة البرية ومصايد الأسماك في مسيسيبي تتواجد أيضا في موقع الحادث.