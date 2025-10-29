الحبس سنة لصانعة المحتوى سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

عاقبت محكمة بالقاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، البلوجر سوزي الأردنية بالحبس سنة، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة، البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية" للمحاكمة أمام المحكمة الأقتصادية، في اتهامها بإنشاء حسابين إلكترونيين على منصات التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء للعام والاعتداء على القيم الأسرية.

- أقوال سوزي أمام النيابة

وأنكرت البلوجر "سوزي الأردنية" أمام جهات التحقيق نشر مقاطع فيديو تضمن ألفاظًا وإيحاءات جنسية تخدش الحياء العام، مشيرة إلى أن محتواها با يتعدى كونه محتوى ترفيهي.

وتابعت "سوزي" أنها لا تتربح من وراء نشر الفيديوهات أو الظهور في لايفات عبر تطبيق "تيك توك"، وأن مصدر دخلها هو الإعلانات للمنتجات مثل "مستحضرات التجميل أو الملابس" عبر حسابها الشخصي كونها تمتلك ملايين المتابعين.

- حصيلة ممتلكات "سوزي" من نشر الفيديوهات

وكشف تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن متحصلات المتهمة من نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وأنها تمتلك 3 وحدات سكنية في القاهرة الجديدة "مدينتي" وأخرى في عقار بمنطقة المطرية، بالإضافة إلى وحدة سكنية في منطقة الزيتون.

وتابع التقرير أن المتهمة قامت بتوزيع مبالغ مالية أرباح نشاطها الإجرامي على حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية لها ولأفراد عائلتها في محاولة لصبغها بالصبغة الشرعية.

وكانت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كشفت عن أن "سوزي الأردنية" حاولت إخفاء مصدر الأموال المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي في عمليات شراء وحدات سكنية في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 15 مليون جنيه.

- مرافعة النيابة عن سوزي الأردنية

وأذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم 19 لسنة 2025 والمتهمة "سوزي الأردنية" ببث مقاطع فيديو تضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته "من أصلح نفسه ملكها ومن أهملها أهلكها، فلا يتحقق التغيير في حال الأمة إلا إذا بدأ كل فرد في المجتمع بإصلاح نفسه وتهذيب سلوكه، وحرصت النيابة العامة بصفتها الأمينة على الدعوة والمدافعة عن قيم وسلوك المجتمع أن تأتي بهذه المرافعة اليوم من دافع غيرتها على إنفاذ القانون على من يتعدى عليه خاصةً في مثل هذه الوقائع الماثة بقيم ومبادئ مجتمعنا"

وتابع أن المتهمة اختمر في ذهن المتهمة وهي في الـ17 من عمرها إنشاء حساب على موقع التواصل الإلكتروني "تيك توك" اسمته "سوزي الأردنية" ونشرت أول مقطع لها خلال إحدى الفصول الدراسية رفقة زمليتها فلقى رواجًا بين رواد التطبيق، ومنذ ذلك الحين اتخذت تنشر مقاطع فيديو عديدة واتخذت من هذا السلوك وسلية للكسب ومصدرًا للرزق.